Хоккейный «Сокол» уступил «Торосу» в матче ВХЛ

Тренер «Соколов» отмечает, что команда красноярцев изначально не была готова к матчу. «Действительно, игра была тяжёлая. К сожалению, у нас не все были готовы к игре. Я уже сказал в раздевалке, что возьму это поражение на себя. Сегодня утром я это видел, но надеялся, что к игре люди соберутся. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому сегодня такой результат», — сказал главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов.

Болельщики также отмечают, что команда была рассредоточена. Грустное поражение. В третьем периоде игра просто пропала. Защита мух ловит, Заборников расстроил, 3 отличных момента имел для гола и все мимо ворот. Судья сегодня тоже чудил что хотел. Но порадовало звено Скворцова — это звено вышли такими заряженными, что глаз радовался их игре. Ну и в звене Потылицына не хватало Железнова. Надо работать над ошибками, ибо такие привозы, как в 3 периоде, Нефтяник точно не простит, — написал Иван Кузьков в группе «Сокола» ВКонтакте.