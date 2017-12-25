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04:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ангарский «Ермак» уступил хоккеистам «Нефтяника» из Альметьевска со счётом 2:3

Ангарская команда «Ермак» уступила соперникам из хоккейного клуба «Нефтяник» (Альметьевск) со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, который прошёл 24 декабря 2017 года на стадионе «Ермак» в Ангарске.

Как сообщается на портале «Чемпионат», от ангарчан голы забили Дмитрий Михайлов и Павел Володин, от «Нефтяника» — Александр Остроухов, Денис Ляпустин и Аслан Раисов (в овертайме).

«Большое спасибо ребятам за самоотверженность, сегодня они провели хороший матч. Упрекнуть мне, точно, некого. Все бились, старались, — сказал по итогам игры главный тренер ХК “Ермак” Марат Аскаров. — Болельщикам спасибо за поддержку. У нас остается один матч перед Новым годом, где сделаем все возможное, чтобы был положительный результат». Следующую игру ХК «Ермак» проведёт с командой «Ижсталь» из Ижевска 26 декабря 2017 года в Ангарске.

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