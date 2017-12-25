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07:48 (мск), источник: ТАСС

Юные хоккеисты из России и КНР разыграли в Благовещенске Кубок дружбы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Международные соревнования Кубок дружбы прошли в Благовещенске между юными хоккеистами из России и Китая. Второй год подряд победу одержала команда из поселка Ванино Хабаровского края, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

Источник: Reuters

«Турнир среди команд игроков 2007—2008 гг. р. в Благовещенске проводится в рамках программы «Добрый лед». В этом году дальневосточные соревнования стали международными благодаря тому, что на турнир приехали две команды из Китая. Победителями второй год подряд стала сборная из Хабаровского края «Трансбункер», — говорится в сообщении.

Второе место заняли хоккеисты из благовещенской команды «Форвард», третье — у сборной «Союз» из амурского Свободного. В турнире также принимали участие хоккеисты из команды «Илим», Усть-Илимск Иркутская область.

«Очень хорошо, что вы все собрались на этот Кубок дружбы, я уверен, что такие соревнования станут доброй спортивной традицией», — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Раннее сообщалось, что между представителями Минспорта Амурской области и управления по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) подписано соглашение о проведении мастер-классов, участии в международных турнирах, а также создании своего рода лиги любительских команд Цицикара и Приамурья.

Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе — напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В январе 2017 года в рамках международного сотрудничества на льду приграничной реки Амур прошел международный матч с участием команд из Благовещенска и китайских городов, в том числе из Цицикара. Второй турнир запланирован на 14 января 2018 года.

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