Юные хоккеисты из России и КНР разыграли в Благовещенске Кубок дружбы

«Турнир среди команд игроков 2007—2008 гг. р. в Благовещенске проводится в рамках программы «Добрый лед». В этом году дальневосточные соревнования стали международными благодаря тому, что на турнир приехали две команды из Китая. Победителями второй год подряд стала сборная из Хабаровского края «Трансбункер», — говорится в сообщении.
Второе место заняли хоккеисты из благовещенской команды «Форвард», третье — у сборной «Союз» из амурского Свободного. В турнире также принимали участие хоккеисты из команды «Илим», Усть-Илимск Иркутская область.
«Очень хорошо, что вы все собрались на этот Кубок дружбы, я уверен, что такие соревнования станут доброй спортивной традицией», — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Раннее сообщалось, что между представителями Минспорта Амурской области и управления по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) подписано соглашение о проведении мастер-классов, участии в международных турнирах, а также создании своего рода лиги любительских команд Цицикара и Приамурья.
Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе — напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В январе 2017 года в рамках международного сотрудничества на льду приграничной реки Амур прошел международный матч с участием команд из Благовещенска и китайских городов, в том числе из Цицикара. Второй турнир запланирован на 14 января 2018 года.