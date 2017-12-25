Юные хоккеисты из России и КНР разыграли в Благовещенске Кубок дружбы

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«Турнир среди команд игроков 2007—2008 гг. р. в Благовещенске проводится в рамках программы «Добрый лед». В этом году дальневосточные соревнования стали международными благодаря тому, что на турнир приехали две команды из Китая. Победителями второй год подряд стала сборная из Хабаровского края «Трансбункер», — говорится в сообщении.

Второе место заняли хоккеисты из благовещенской команды «Форвард», третье — у сборной «Союз» из амурского Свободного. В турнире также принимали участие хоккеисты из команды «Илим», Усть-Илимск Иркутская область.

«Очень хорошо, что вы все собрались на этот Кубок дружбы, я уверен, что такие соревнования станут доброй спортивной традицией», — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Раннее сообщалось, что между представителями Минспорта Амурской области и управления по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) подписано соглашение о проведении мастер-классов, участии в международных турнирах, а также создании своего рода лиги любительских команд Цицикара и Приамурья.