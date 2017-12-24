Дамир Рыспаев расторг контракт с «Торпедо» из ВХЛ
Защитник Дамир Рыспаев расторг контракт с
Защитник Дамир Рыспаев расторг контракт с
По информации «Спорт-Экспресса», 22-летний игрок продолжит выступления в чемпионате Казахстана.
Напомним, Рыспаев в конце сентября подписал контракт с «Устинкой» до конца сезона. За «Торпедо» он провел семь матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и забросил одну шайбу.
Напомним, КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева бессрочную дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» после того, как он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных китайского клуба.
Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ. Ожидалось, что в ноябре КХЛ снимет дисквалификацию с Рыспаева, однако Дисциплинарный комитет лиги отклонил заявление казахстанского защитника о допуске к матчам турнира.