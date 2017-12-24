Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия лишилась популярного ситкома из-за гей-цензуры
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
Все события
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Рудковская, Барановская и другие на премьере «Щелкунчика 2»
Как Барби: Альбина Джанабаева позирует в розовых брюках
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
24 декабря, источник: Vesti.kz

Дамир Рыспаев расторг контракт с «Торпедо» из ВХЛ

Защитник Дамир Рыспаев расторг контракт с усть-каменогорским «Торпедо», выступающим в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

По информации «Спорт-Экспресса», 22-летний игрок продолжит выступления в чемпионате Казахстана.

Напомним, Рыспаев в конце сентября подписал контракт с «Устинкой» до конца сезона. За «Торпедо» он провел семь матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и забросил одну шайбу.

​Напомним, КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева бессрочную дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» после того, как он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных китайского клуба.

Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ. Ожидалось, что в ноябре КХЛ снимет дисквалификацию с Рыспаева, однако Дисциплинарный комитет лиги отклонил заявление казахстанского защитника о допуске к матчам турнира.

Источник раскрыл планы HBO устроить объединительный бой между Ковалевым и Биволом
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь