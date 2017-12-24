Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в своих матчах ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» и
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Карагандинская «Сарыарка» и
Так, «Сарыарка» дома обыграла казанский «Барс» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе победителей по разу отличились Илья Антоновский и Кирилл Тамбиев.
«Торпедо» также в родных стенах переиграло ЦСК ВВС (Самара) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). У
После 36 игр «Сарыарка» с 65 очками занимает пятое место в турнирной таблице ВХЛ, «Торпедо» (63) идет восьмым.