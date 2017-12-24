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24 декабря, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в своих матчах ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» одержали победы в своих матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Так, «Сарыарка» дома обыграла казанский «Барс» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе победителей по разу отличились Илья Антоновский и Кирилл Тамбиев.

«Торпедо» также в родных стенах переиграло ЦСК ВВС (Самара) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). У усть-каменогорцев шайбы забросили Дмитрий Быков, Аркадий Шестаков, Михаил Милехин и Александр Торяник.

После 36 игр «Сарыарка» с 65 очками занимает пятое место в турнирной таблице ВХЛ, «Торпедо» (63) идет восьмым.

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