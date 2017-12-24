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11:33 (мск), источник: Р-Спорт

Молодежная сборная России победила словаков в выставочном матче

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Молодежная сборная России по хоккею в серии буллитов победила команду Словакии в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в субботу в Рочестере, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0). В составе россиян шайбы забросили Андрей Свечников (42-я минута) и Герман Рубцов (59). В серии буллитов победу сборной России принес Михаил Мальцев.

В воскресенье сборная России проведет утреннюю тренировку, а затем на автобусе отправится в Баффало, где 26 декабря в первом своем матче на молодежном чемпионате мира сыграет с командой Чехии.

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