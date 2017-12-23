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Воскресенский «Химик» обыграл китайский «Ценг Тоу» в матче ВХЛ
МОСКВА, 23 дек —
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МОСКВА, 23 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Воскресенске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Николай Богомолов (34-я минута) и Глеб Шашков (50).
Результаты других матчей:
«Южный Урал» (Орск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 6:4,
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Рязань» — 1:2 — буллиты,
«Звезда» (Чехов) — «Хэйлунцзян» (Китай) — 7:2,
«Горняк» (Учалы) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:4,
«Челмет» (Челябинк) — «Буран» (Воронеж) — 4:5 — буллиты.