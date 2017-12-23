Воскресенский «Химик» обыграл китайский «Ценг Тоу» в матче ВХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс0
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас Старз1
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон Ойлерз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида Пантерз1
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси Дэвилз4
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Рейнджерс1
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз0
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина Харрикейнз4
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус Блю Джэкетс1
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Спартак
Хоккей. НХЛ
23.12
Бостон Брюинз3
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
23.12
Нью-Йорк Айлендерс5
Виннипег Джетс2
Хоккей. КХЛ
23.12
СлованОТ4
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
23.12
ЦСКА1
Витязь3
Хоккей. КХЛ
23.12
ХК Динамо1
СКА5
Хоккей. КХЛ
23.12
Лада1
Динамо Мн2
Все события
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
23 декабря, источник: Р-Спорт

Воскресенский «Химик» обыграл китайский «Ценг Тоу» в матче ВХЛ

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Подмосковный «Химик» на своем льду обыграл китайский «Ценг Тоу» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Воскресенске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Николай Богомолов (34-я минута) и Глеб Шашков (50).

Результаты других матчей:

«Южный Урал» (Орск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 6:4,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Рязань» — 1:2 — буллиты,

«Звезда» (Чехов) — «Хэйлунцзян» (Китай) — 7:2,

«Горняк» (Учалы) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:4,

«Челмет» (Челябинк) — «Буран» (Воронеж) — 4:5 — буллиты.

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Как идут переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Смолову и Дзюбе
Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Год хоккея: гегемония СКА и странная Олимпиада
«Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче с МЮ
Журова объяснила большое количество медалей россиян на ОИ-2014
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь