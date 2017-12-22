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22 декабря, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» забросила 10 шайб в матче ВХЛ

Казахстанские клубы провели очередные матчи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду разгромила аутсайдера ЦСКА-ВВС из Самары — 10:3.

У «Сарыарки» в большинстве отличились Олег Ломако (5-я минута) и Илья Антоновский (25), в равных составах забивали все тот же Ломако (19), Роман Дюков (23), Кирилл Тамбиев (28), Станислав Альшевский (35) и Дмитрий Желнеровский (37), а в меньшинстве — Желнеровский (33) и дважды Даниил Ердаков (33 и 46).

Также одержали победу хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо», которые обыграли «Барс» из Казани — 2:0. На 29-й минуте Таннер Соренсон вывел хозяев вперед, а за 27 минут до сирены уже в пустые ворота забил Роман Бердников.

После 35 игр «Сарыарка» с 64 очками идет пятой, а «Торпедо» с 60 баллами занимает 10-е место из 27 команд.

24 декабря «Сарыарка» на своем льду примет «Барс», идущий 17-м, а «Торпедо» дома встретится с ЦСКА ВВС. Обе игры начнутся в 17:00 по времени Астаны.

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