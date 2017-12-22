Хоккеисты «Рубина» нанесли поражение «Сарову» в чемпионате ВХЛ
МОСКВА, 22 дек —
МОСКВА, 22 дек —
Игра, прошедшая в пятницу в Тюмени, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). В составе «Рубина» дубль сделал Денис Давыдов (17-я и 60-я минуты), еще одну шайбы забросил Егор Иванов (42-я). У «Сарова» отличились Евгений Белохвостиков (29-я) и Михаил Есаян (35-я).
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2),
«Металлург» (Новокузнецк) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0),
«Сокол» (Красноярск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0),
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Барс» (Казань) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0),
«Зауралье» (Курган) — «Дизель» (Пенза) — 6:2 (3:1, 2:0, 1:1),
«Сарыарка» (Караганда) — ЦСК ВВС (Самара) — 10:3 (2:0, 7:3, 1:0).