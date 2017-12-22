«Снежные Барсы» упустили победу над «Омскими Ястребами» в матче МХЛ

В первом периоде омич Герман Шапорев и астанинец Ануарбек Танимов обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке на шайбу Алексея Зубова из «Омских Ястребов» ответили Артур Гатиятов и Сергей Мельников из «Снежных Барсов». В третьем отрезке Алексей Сергеев увеличил отрыв в пользу гостей, но шайбы Алексея Зубова и Ильи Баданина вывели игру в овертайм, в котором сильнее оказались хозяева льда.



24 декабря «Снежные Барсы» проведут гостевой матч с «Омскими Ястребами».



«Омские Ястребы» — «Снежные Барсы» 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 06:03 Шапорев (Орлов, Лобанов). В равенстве

1:1 — 14:27 Танимов (Балдин, Мелихов). В большинстве

2:1 — 21:29 Зубов. В равенстве

2:2 — 22:42 Гатиятов (Мельников). В равенстве

2:3 — 38:06 Мельников (Гатиятов, Сергеев). В большинстве

2:4 — 50:58 Сергеев (Мельников). В равенстве

3:4 — 55:25 Зубов (Спиценко, Баданин). В равенстве

4:4 — 59:47 Баданин (Шутов, Зубов). В большинстве

5:4 — 64:42 Асташевский (Зубов). В равенстве



Вратари: Лобачёв — Каратаев

Штраф: 12:12 (4:4, 8:2, 0:4, 0:2).