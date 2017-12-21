Хоккеисты ангарского «Ермака» обыграли соперников из команды «Молот-Прикамье»

Как сообщается на портале «Чемпионат», от ангарчан два гола забил Артём Воробьёв, по одному — Максим Юшков и Константин Дроков, от «Молот-Прикамье» — Александр Ремов.

«Первая домашняя игра оказалась весьма сложной. Но впереди еще три матча, и будет еще сложнее. В этих турах, перед Новым годом, всем нужны очки, всем нужны победы, — сказал по итогам игры главный тренер ХК “Ермак” Марат Аскаров. — Болельщиков благодарим за поддержку. Что касается матча, была равная игра, никто не хотел уступать. В большинстве забили, это радует. В трудные минуты проявили характер, выстояли. Всех с победой. Отдыхаем, готовимся дальше».