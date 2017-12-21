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09:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Хоккеисты ангарского «Ермака» обыграли соперников из команды «Молот-Прикамье»

Ангарская команда «Ермак» обыграла соперников из хоккейного клуба «Молот-Прикамье» (Пермь) со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, который прошёл 20 декабря 2017 года на стадионе «Ермак» в Ангарске.

Как сообщается на портале «Чемпионат», от ангарчан два гола забил Артём Воробьёв, по одному — Максим Юшков и Константин Дроков, от «Молот-Прикамье» — Александр Ремов.

«Первая домашняя игра оказалась весьма сложной. Но впереди еще три матча, и будет еще сложнее. В этих турах, перед Новым годом, всем нужны очки, всем нужны победы, — сказал по итогам игры главный тренер ХК “Ермак” Марат Аскаров. — Болельщиков благодарим за поддержку. Что касается матча, была равная игра, никто не хотел уступать. В большинстве забили, это радует. В трудные минуты проявили характер, выстояли. Всех с победой. Отдыхаем, готовимся дальше».

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