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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Барс» победил «Рубин» в матче ВХЛ

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Хоккеисты казанского «Барса» нанесли гостевое поражение тюменскому «Рубину» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся в среду в Тюмени, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу на 39-й минуте забросил Дмитрий Каштанов.

Голкипер «Барса» Владислав Подъяпольский отразил 18 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Результаты других игр дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:1,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Торос» (Нефтекамск) — 5:3,

«Зауралье» (Курган) — ЦСК ВВС (Самара) — 1:2, по буллитам.

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