Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Барс» победил «Рубин» в матче ВХЛ
МОСКВА, 20 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 20 дек —
Встреча, состоявшаяся в среду в Тюмени, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу на 39-й минуте забросил Дмитрий Каштанов.
Голкипер «Барса» Владислав Подъяпольский отразил 18 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Результаты других игр дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:1,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Торос» (Нефтекамск) — 5:3,
«Зауралье» (Курган) — ЦСК ВВС (Самара) — 1:2, по буллитам.