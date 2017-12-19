Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Хоккеисты «СКА-Невы» обыграли «Челмет» в матче ВХЛ
МОСКВА, 19 дек —
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МОСКВА, 19 дек —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Филипп Толузаков (26-я минута), Святослав Гребенщиков (34) и Андрей Чуркин (60). Автором гола у хозяев стал Кирилл Кошурников (58).
В другом матче дня