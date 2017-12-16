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09:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ХК «Ермак» из Ангарска «всухую» обыграл «Саров»

Матч завершился со счетом 3:0.

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска в гостях обыграл «Саров» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги со счетом 3:0. Две шайбы в ворота соперников забил Максим Юшков (на 23-й и 48-й минуте), а еще одну (на 44-й минуте) Артем Севанькаев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Мы провели принципиальный матч, нашим соперником был ближайший сосед по турнирной таблице. Несмотря на все сложности и трудности, смогли забрать три очка. Благодарен своим ребятам за полную самоотдачу и победный результат!» — сказал по итогам матча главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Ранее хоккеисты из Ангарска проиграли команде «Дизель» из Пензы в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 1:2.

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