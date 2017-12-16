ХК «Ермак» из Ангарска «всухую» обыграл «Саров»

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска в гостях обыграл «Саров» в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги со счетом 3:0. Две шайбы в ворота соперников забил Максим Юшков (на 23-й и 48-й минуте), а еще одну (на 44-й минуте) Артем Севанькаев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.