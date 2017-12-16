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13:01 (мск), источник: Sports.kz

Наставник сборной Казахстана объяснил поражение от Беларуси

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал поражение от команды Беларуси — 0:3.

 — Первые 10 минут мы полностью проигрывали буквально во всём — в движении, борьбе, катании, взаимодействии. Всё это лучше получалось у хозяев. Местами нам откровенно везло, где-то выручал вратарь. Наконец, удаление 3 на 5 нас здорово подломило. Пропустили. Просили игроков цепляться хотя бы за минимальный счёт, ловить белорусов на контратаках. Моменты имелись. Но всё равно соперник был быстрее.

 — Отсутствие в этом кэмпе игроков «Барыса» — пожелание клуба?
— Клуба. Ему нужно тщательнее подготовиться к решающему этапу чемпионата КХЛ. Но главный тренер клуба и сборной Евгений Корешков участвовал в подборе этого состава и одобрил его. Ему тоже нужен более широкий круг кандидатов на вызов в национальную команду в будущем.

 — Вы возглавляете астанинский «Номад», которому предстоит в январе выступить в Минске в суперфинале Континентального Кубка. Рассматриваете ли нынешний визит как своеобразную разведку?
— Безусловно. И нашим сборникам из «Номада» наказал присматриваться. Посмотрели вот нескольких игроков «Юности» в деле. Завтра сыграем на льду, где в январе предстоит бороться за кубок.

 — Завтрашний матч пройдёт же на малой арене?
— Правда? Мне недавно сказали, что всё-таки на большой. Это же как-никак национальные сборные.

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