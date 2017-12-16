Наставник сборной Казахстана объяснил поражение от Беларуси
Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал поражение от команды Беларуси — 0:3.
Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал поражение от команды Беларуси — 0:3.
— Первые 10 минут мы полностью проигрывали буквально во всём — в движении, борьбе, катании, взаимодействии. Всё это лучше получалось у хозяев. Местами нам откровенно везло,
— Отсутствие в этом кэмпе игроков «Барыса» — пожелание клуба?
— Клуба. Ему нужно тщательнее подготовиться к решающему этапу чемпионата КХЛ. Но главный тренер клуба и сборной Евгений Корешков участвовал в подборе этого состава и одобрил его. Ему тоже нужен более широкий круг кандидатов на вызов в национальную команду в будущем.
— Вы возглавляете астанинский «Номад», которому предстоит в январе выступить в Минске в суперфинале Континентального Кубка. Рассматриваете ли нынешний визит как своеобразную разведку?
— Безусловно. И нашим сборникам из «Номада» наказал присматриваться. Посмотрели вот нескольких игроков «Юности» в деле. Завтра сыграем на льду, где в январе предстоит бороться за кубок.
— Завтрашний матч пройдёт же на малой арене?
— Правда? Мне недавно сказали, что