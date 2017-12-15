Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Дизель» обыграл по буллитам «Сокол» в матче ВХЛ
МОСКВА, 15 дек —
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МОСКВА, 15 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Пензе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Дизеля» шайбу и победный послематчевый буллит на свой счет записал Павел Копытин (14-я минута), у гостей отличился Денис Григоркевич (18).
Другие результаты дня:
«Рязань» — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 0:1,
«Буран» (Воронеж) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:6,
«Саров» — «Ермак» (Ангарск) — 0:3.