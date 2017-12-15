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22:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Дизель» обыграл по буллитам «Сокол» в матче ВХЛ

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Пензенский «Дизель» в серии буллитов переиграл красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в пятницу в Пензе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Дизеля» шайбу и победный послематчевый буллит на свой счет записал Павел Копытин (14-я минута), у гостей отличился Денис Григоркевич (18).

Другие результаты дня:

«Рязань» — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 0:1,

«Буран» (Воронеж) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:6,

«Саров» — «Ермак» (Ангарск) — 0:3.

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