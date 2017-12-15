«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в гостевых матчах ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» обыграла «Рязань» — 1:0. Автором победной шайбы казахстанского клуба стал американский нападающий Таннер Соренсон.

Крупную победу одержала карагандинская «Сарыарка», игравшая в Воронеже с «Бураном» — 6:1. Причем перед началом третьего периода счет был 1:1.

У «Сарыарки» в большинстве забивали Олег Ломако (9-я минута), Даниил Ердаков (47), Артур Зиазов (48-я) и Дмитрий Желнеровский (59, в пустые ворота). В равных составах отличились Сергей Тополь (49) и Кирилл Тамбиев (53).