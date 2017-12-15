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22:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в гостевых матчах ВХЛ

Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Усть-каменогорское «Торпедо» обыграла «Рязань» — 1:0. Автором победной шайбы казахстанского клуба стал американский нападающий Таннер Соренсон.

Крупную победу одержала карагандинская «Сарыарка», игравшая в Воронеже с «Бураном» — 6:1. Причем перед началом третьего периода счет был 1:1.

У «Сарыарки» в большинстве забивали Олег Ломако (9-я минута), Даниил Ердаков (47), Артур Зиазов (48-я) и Дмитрий Желнеровский (59, в пустые ворота). В равных составах отличились Сергей Тополь (49) и Кирилл Тамбиев (53).

После 33 матчей «Сарыарка» с 61 очком занимает пятое место, а «Торпедо» с 57 баллами идет десятой. На 26-й, предпоследней, строчке таблицы находится «Буран», а «Рязань» — на 24-й.

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