Самый титулованный тренер в истории "Спартака" подводит итоги года для красно-белых и выделяет главные события.
«Молот-Прикамье» победил «Звезду» в матче ВХЛ
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Перми, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Молота-Прикамья». В составе победителей шайбы забросили Михаил Попов (6-я минута), Сергей Абрамов (33) и Булат Набиуллин (56). У гостей отличились Никита Мокин (41) и Марсель Ибрагимов (47).
В другом матче дня нефтекамский «Торос» на своем льду обыграл воскресенский «Химик» — 3:2.