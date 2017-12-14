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20:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Молот-Прикамье» победил «Звезду» в матче ВХЛ

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Пермский «Молот-Прикамье» одержал победу над чеховской «Звездой» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Перми, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Молота-Прикамья». В составе победителей шайбы забросили Михаил Попов (6-я минута), Сергей Абрамов (33) и Булат Набиуллин (56). У гостей отличились Никита Мокин (41) и Марсель Ибрагимов (47).

В другом матче дня нефтекамский «Торос» на своем льду обыграл воскресенский «Химик» — 3:2.

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