«Молот-Прикамье» победил «Звезду» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Перми, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Молота-Прикамья». В составе победителей шайбы забросили Михаил Попов (6-я минута), Сергей Абрамов (33) и Булат Набиуллин (56). У гостей отличились Никита Мокин (41) и Марсель Ибрагимов (47).