Аркадий Ротенберг: У хоккеистов в КХЛ слишком высокие зарплаты
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
«Конечно, поддерживаю введение потолка зарплат в КХЛ. В некоторых моментах зарплаты (хоккеистов) достаточно большие и не соответствуют тому прожиточному минимуму, который сегодня есть в России. Поэтому потолок зарплат необходим. Надо, чтобы все было белое и открытое, чтобы все платили налоги», — сказал Ротенберг журналистам.
Потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ — в сезоне-2017/18 составляет 900 миллионов рублей. В ближайшие годы лига планирует планомерное снижение потолка — 850 млн (сезон-2018/19), 800 млн (2019/20), 600 млн (2020/21).