Аркадий Ротенберг: У хоккеистов в КХЛ слишком высокие зарплаты

«Конечно, поддерживаю введение потолка зарплат в КХЛ. В некоторых моментах зарплаты (хоккеистов) достаточно большие и не соответствуют тому прожиточному минимуму, который сегодня есть в России. Поэтому потолок зарплат необходим. Надо, чтобы все было белое и открытое, чтобы все платили налоги», — сказал Ротенберг журналистам.