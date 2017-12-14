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12:38 (мск), источник: Р-Спорт

Аркадий Ротенберг: У хоккеистов в КХЛ слишком высокие зарплаты

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Введение потолка зарплат в КХЛ является необходимой мерой, так как на данный момент заработная плата игроков завышена, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, поддерживаю введение потолка зарплат в КХЛ. В некоторых моментах зарплаты (хоккеистов) достаточно большие и не соответствуют тому прожиточному минимуму, который сегодня есть в России. Поэтому потолок зарплат необходим. Надо, чтобы все было белое и открытое, чтобы все платили налоги», — сказал Ротенберг журналистам.

Потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ — в сезоне-2017/18 составляет 900 миллионов рублей. В ближайшие годы лига планирует планомерное снижение потолка — 850 млн (сезон-2018/19), 800 млн (2019/20), 600 млн (2020/21).

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