Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» обыграли «Сарыарку» в матче ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Даниил Жарков (1-я минута), Илья Назаревич (7) и Виталий Карамнов (45). У гостей дубль оформил Сергей Тополь (3 и 45).