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00:30 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» обыграли «Сарыарку» в матче ВХЛ

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» нанесло поражение карагандинской «Сарыарке» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Даниил Жарков (1-я минута), Илья Назаревич (7) и Виталий Карамнов (45). У гостей дубль оформил Сергей Тополь (3 и 45).

Результаты других матчей дня:

«Ижсталь» (Ижевск) — «Хэйлунцзян» (Харбин) — 5:3,

ЦСК ВВС (Самара) — «Сокол» (Красноярск) — 3:4,

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 5:0,

«Саров» — «Металлург» (Новокузнецк) — 1:4,

«Буран» (Воронеж) — «Рубин» (Тюмень) — 2:4,

«Дизель» (Пенза) — «Ермак» (Ангарск) — 2:1,

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3,

«Рязань» — «Зауралье» (Курган) — 1:2.

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