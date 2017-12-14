Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» обыграли «Сарыарку» в матче ВХЛ
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
Встреча, состоявшаяся в
Результаты других матчей дня:
«Ижсталь» (Ижевск) — «Хэйлунцзян» (Харбин) — 5:3,
ЦСК ВВС (Самара) — «Сокол» (Красноярск) — 3:4,
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 5:0,
«Саров» — «Металлург» (Новокузнецк) — 1:4,
«Буран» (Воронеж) — «Рубин» (Тюмень) — 2:4,
«Дизель» (Пенза) — «Ермак» (Ангарск) — 2:1,
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3,
«Рязань» — «Зауралье» (Курган) — 1:2.