Хоккеисты «Торпедо» одержали волевую победу в гостевом матче со второй командой ВХЛ
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
У хозяев на четвертой минуте отличился Илья Володин, а на 46-й — Иван Жихарев. На это «Торпедо» ответило шайбами Романа Бердников на 31-й минуте, Евгения Рымарев в большинстве на 36-й и Ильи Олонова на 52-й.
Карагандинская «Сарыарка» также в
У «Динамо» на первой минуте отличился Даниил Жарков, на седьмой — Илья Назаревич, а на 45-й — Виталий Карамнов. У «Сарыарки» дубль оформил Сергей Тополь, который забивал на третьей и 46-й минутах.
Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 15 декабря и начнутся в 22:00 по времени Астаны: «Сарыарка» в Воронеже встретится с «Бураном», а «Торпедо» в гостях сыграет с «Рязанью».
После 32 матчей «Сарыарка» с 58 очками идет на седьмом месте, а «Торпедо» с 54 баллами занимает 11-ю строчку из 27 команд. Возглавляют же таблицу питерские клубы, сыгравшие по 34 встречи: у «Динамо» — 80 очков, а у СКА — 75.