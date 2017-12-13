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23:04 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» одержали волевую победу в гостевом матче со второй командой ВХЛ

Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Санкт-Петербурге одержало волевую победу над «СКА-Невой» — 3:2.

У хозяев на четвертой минуте отличился Илья Володин, а на 46-й — Иван Жихарев. На это «Торпедо» ответило шайбами Романа Бердников на 31-й минуте, Евгения Рымарев в большинстве на 36-й и Ильи Олонова на 52-й.

Карагандинская «Сарыарка» также в Санкт-Петербурге уступила «Динамо — 2:53.

У «Динамо» на первой минуте отличился Даниил Жарков, на седьмой — Илья Назаревич, а на 45-й — Виталий Карамнов. У «Сарыарки» дубль оформил Сергей Тополь, который забивал на третьей и 46-й минутах.

Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 15 декабря и начнутся в 22:00 по времени Астаны: «Сарыарка» в Воронеже встретится с «Бураном», а «Торпедо» в гостях сыграет с «Рязанью».

После 32 матчей «Сарыарка» с 58 очками идет на седьмом месте, а «Торпедо» с 54 баллами занимает 11-ю строчку из 27 команд. Возглавляют же таблицу питерские клубы, сыгравшие по 34 встречи: у «Динамо» — 80 очков, а у СКА — 75.

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