Женскую хоккейную лигу может пополнить команда «Барыса»

«Пока у нас нет предложений. Есть переговоры с казахским клубом, подразделением “Барыса”. Девочек казахских мы включили в составы команд на Матч звезд, посмотрим, как они покажут себя в Астане», — сказал Кобылянский корреспонденту «Р-Спорт».