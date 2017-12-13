Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Женскую хоккейную лигу может пополнить команда «Барыса»
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
«Пока у нас нет предложений. Есть переговоры с казахским клубом, подразделением “Барыса”. Девочек казахских мы включили в составы команд на Матч звезд, посмотрим, как они покажут себя в Астане», — сказал Кобылянский корреспонденту «Р-Спорт».
В нынешнем сезоне в ЖХЛ выступают семь клубов, которые все представляют Россию. Ранее КХЛ сообщила, что к 2022 году количество клубов ЖХЛ может возрасти до 10, в том числе за счет появления иностранных команд.