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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Женскую хоккейную лигу может пополнить команда «Барыса»

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Женская команда астанинского «Барыса» может пополнить Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ) в ближайшем будущем, сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

«Пока у нас нет предложений. Есть переговоры с казахским клубом, подразделением “Барыса”. Девочек казахских мы включили в составы команд на Матч звезд, посмотрим, как они покажут себя в Астане», — сказал Кобылянский корреспонденту «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне в ЖХЛ выступают семь клубов, которые все представляют Россию. Ранее КХЛ сообщила, что к 2022 году количество клубов ЖХЛ может возрасти до 10, в том числе за счет появления иностранных команд.

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