Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Хоккеисты юниорской сборной России обыграли команду Швейцарии на Мировом Кубке вызова
МОСКВА, 13 дек —
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МОСКВА, 13 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась победой россиян со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Шайбы в составе победителей забросили Иван Морозов (17-я минута), Никита Охотюк (19) и Данила Галенюк (59).
Ранее на турнире российские юниоры обыграли команду