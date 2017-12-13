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08:56 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли команду Швейцарии на Мировом Кубке вызова

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) нанесли поражение сверстникам из команды Швейцарии в матче Мирового Кубка вызова.

Встреча, прошедшая во вторник в Канаде, завершилась победой россиян со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Шайбы в составе победителей забросили Иван Морозов (17-я минута), Никита Охотюк (19) и Данила Галенюк (59).

Ранее на турнире российские юниоры обыграли команду Канада-Восток — 5:1.

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