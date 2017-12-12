«Химик» одержал 1-ю победу под руководством Козлова, обыграв в ВХЛ «Молот-Прикамье»

Встреча, прошедшая во вторник в Перми, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). В составе «Химика» две шайбы забросил Вадим Шутов (8-я и 44-я минуты), еще один гол на счету Евгения Орлова (11). У хозяев отличился Сергей Абрамов (14).