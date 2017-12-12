«Химик» одержал 1-ю победу под руководством Козлова, обыграв в ВХЛ «Молот-Прикамье»
МОСКВА, 12 дек —
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МОСКВА, 12 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Перми, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). В составе «Химика» две шайбы забросил Вадим Шутов (8-я и 44-я минуты), еще один гол на счету Евгения Орлова (11). У хозяев отличился Сергей Абрамов (14).
«Химик» провел первый матч под руководством двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова, который 8 декабря сменил на посту главного тренера команды Дмитрия Вершинина.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Горняк» (Учалы) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2,
«Южный Урал» (Орск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 4:2,
«Торос» (Нефтекамск) — «Звезда» (Чехов) — 4:2.