Две казахстанские хоккеистки сыграют в Матче звезд ЖХЛ в Астане

Матч звезд ЖХЛ пройдет во второй раз в истории. Из участниц игры 2017 года в Астану приедут сразу 21 хоккеистки.
Впервые в Матче звезд ЖХЛ сыграют две хоккеистки сборной Казахстана — защитница астанинского «Томириса» Гулия Нургалиева и нападающая алматинского «Айсулу» Зарина Тухтиева. При этом их команды не входят в ЖХЛ, где играют только российские клубы.
Матч звезд ЖХЛ пройдет 10 января 2018 года и начнется в 18:30 по времени Астаны. До начала игры зрителей ждет красочное предматчевое шоу, а в перерывах между периодами пройдет мастер-шоу, где хоккеистки будут соревноваться в конкурсах на технику, скорость и виртуозность.
Состав «Запада»:
Вратари: Валерия Меркушева («Динамо»), Надежда Александрова («Торнадо»);
Защитницы: Анета Тайралова, Анастасия Чистякова («Динамо»), Лиана Ганеева («Арктик Университет»), Нина Пирогова, Ангелина Гончаренко, Мария Баталова («Торнадо»);
Нападающие: Зарина Тухтиева («Айсулу»), Евгения Дюпина, Диана Канаева, Екатерина Смолина («Динамо»), Людмила Белякова, Алетвина Штарева, Анна Шохина, Алена Дергачева («Торнадо»), Фануза Кадирова («Арктик-Университет»);
Главный тренер — Алексей Чистяков («Торнадо»), старший тренер — Александр Зыбин («Динамо»).
Состав «Востока»:
Вратари: Анна Пругова («Агидель»), Надежда Морозова («Бирюса»)
Защитницы: Галия Нургалиева («Томирис»), Екатерина Лобова («Бирюса»), Мария Печникова, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк («Агидель»), Францишка Кишш-Шимон (СКИФ);
Нападающие: Полина Болгарева, Ландыш Фаляхова (СКИФ), Регина Юмагужина (СКСО), Лидия Малявко, Екатерина Добродеева («Бирюса»), Екатерина Лебедева, Ольга Сосина, Николь Чупкова, Фанна Гашпарич («Агидель»);
Главный тренер — Денис Афиногенова («Агидель»), старший тренер — Владимир Голубович (СКИФ).
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на «Барыс-Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и ЖХЛ, Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.
Отметим, что в Матче звезд КХЛ сыграют сразу три хоккеиста «Барыса» — это защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус, которых выбрали болельщики, и форвард Линден Вей, включенный в состав решением лиги.