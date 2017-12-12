Две казахстанские хоккеистки сыграют в Матче звезд ЖХЛ в Астане

Матч звезд ЖХЛ пройдет во второй раз в истории. Из участниц игры 2017 года в Астану приедут сразу 21 хоккеистки.

Впервые в Матче звезд ЖХЛ сыграют две хоккеистки сборной Казахстана — защитница астанинского «Томириса» Гулия Нургалиева и нападающая алматинского «Айсулу» Зарина Тухтиева. При этом их команды не входят в ЖХЛ, где играют только российские клубы.

Матч звезд ЖХЛ пройдет 10 января 2018 года и начнется в 18:30 по времени Астаны. До начала игры зрителей ждет красочное предматчевое шоу, а в перерывах между периодами пройдет мастер-шоу, где хоккеистки будут соревноваться в конкурсах на технику, скорость и виртуозность.

Читайте также Сформированы составы на Матч звёзд КХЛ

Состав «Запада»:

Вратари: Валерия Меркушева («Динамо»), Надежда Александрова («Торнадо»);

Защитницы: Анета Тайралова, Анастасия Чистякова («Динамо»), Лиана Ганеева («Арктик Университет»), Нина Пирогова, Ангелина Гончаренко, Мария Баталова («Торнадо»);

Нападающие: Зарина Тухтиева («Айсулу»), Евгения Дюпина, Диана Канаева, Екатерина Смолина («Динамо»), Людмила Белякова, Алетвина Штарева, Анна Шохина, Алена Дергачева («Торнадо»), Фануза Кадирова («Арктик-Университет»);

Главный тренер — Алексей Чистяков («Торнадо»), старший тренер — Александр Зыбин («Динамо»).

Состав «Востока»:

Вратари: Анна Пругова («Агидель»), Надежда Морозова («Бирюса»)

Защитницы: Галия Нургалиева («Томирис»), Екатерина Лобова («Бирюса»), Мария Печникова, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк («Агидель»), Францишка Кишш-Шимон (СКИФ);

Нападающие: Полина Болгарева, Ландыш Фаляхова (СКИФ), Регина Юмагужина (СКСО), Лидия Малявко, Екатерина Добродеева («Бирюса»), Екатерина Лебедева, Ольга Сосина, Николь Чупкова, Фанна Гашпарич («Агидель»);

Главный тренер — Денис Афиногенова («Агидель»), старший тренер — Владимир Голубович (СКИФ).

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на «Барыс-Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и ЖХЛ, Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.