«Торпедо» одолело «Динамо» в матче ВХЛ

Счет открыл во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Тэннер Соренсон, но ему ответили питерцы Александр Шевченко и Иван Яценко. В третьем отрезке игры Майк Далхёйсен из «Торпедо» сравнял счет на табло. А в овертайме победу гостям принес Александр Торяник.



13 декабря в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграет со СКА-Невой.



«Динамо» — «Торпедо» 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)



Шайбы:

0:1 — 35:27 Соренсон (Далхёйсен). В равенстве

1:1 — 36:42 Шевченко (Бирюков, Берлёв). В равенстве

2:1 — 37:40 Яценко (Караваев, Чебыкин). В равенстве

2:2 — 42:31 Далхёйсен (Тривино). В равенстве

2:3 — 63:00 Торяник (Иванов). В равенстве



Вратари: Самонов — Самонов

Штраф: 4:6 (2:4, 2:2, 0:0, 0:0).