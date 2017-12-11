«Торпедо» одолело «Динамо» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в
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В рамках чемпионата ВХЛ в
Счет открыл во второй двадцатиминутке
13 декабря в
«Динамо» — «Торпедо» 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 35:27 Соренсон (Далхёйсен). В равенстве
1:1 — 36:42 Шевченко (Бирюков, Берлёв). В равенстве
2:1 — 37:40 Яценко (Караваев, Чебыкин). В равенстве
2:2 — 42:31 Далхёйсен (Тривино). В равенстве
2:3 — 63:00 Торяник (Иванов). В равенстве
Вратари: Самонов — Самонов
Штраф: 4:6 (2:4, 2:2, 0:0, 0:0).