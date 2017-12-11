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22:42 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» одолело «Динамо» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Динамо».

Счет открыл во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Тэннер Соренсон, но ему ответили питерцы Александр Шевченко и Иван Яценко. В третьем отрезке игры Майк Далхёйсен из «Торпедо» сравнял счет на табло. А в овертайме победу гостям принес Александр Торяник.

13 декабря в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграет со СКА-Невой.

«Динамо» — «Торпедо» 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 — 35:27 Соренсон (Далхёйсен). В равенстве
1:1 — 36:42 Шевченко (Бирюков, Берлёв). В равенстве
2:1 — 37:40 Яценко (Караваев, Чебыкин). В равенстве
2:2 — 42:31 Далхёйсен (Тривино). В равенстве
2:3 — 63:00 Торяник (Иванов). В равенстве

Вратари: Самонов — Самонов
Штраф: 4:6 (2:4, 2:2, 0:0, 0:0).

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