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21:48 (мск), источник: Sports.kz

«Сарыарка» проиграла СКА-Неве в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Санкт-Петербурге карагандинская «Сарыарка» сыграла со СКА-Невой.

Питерцы Андрей Рычагов, Илья Коренев, Денис Александров (дважды) и Альберт Конозов забросили пять шайб карагандинцам за игру. Не дал хозяевам «засушить игру» Олег Ломако..

13 декабря в Санкт-Петербурге карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Динамо».

СКА-Нева — «Сарыарка» 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 02:59 Рычагов (Орлович-Грудков). В равенстве
2:0 — 06:05 Коренев (Александров, Гимбатов). В большинстве
2:1 — 09:24 Ломако (Сарваров, Ердаков). В равенстве
3:1 — 22:33 Александров (Чуркин). В большинстве
4:1 — 23:55 Александров (Гимбатов, Конозов). В большинстве
5:1 — 57:49 Конозов (Гимбатов). В равенстве

Вратари: Богданов — Гелашвили 00:00 — 23:55, Бородуля 23:55 — 60:00
Штраф: 10:14 (2:4, 4:6, 4:4).

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