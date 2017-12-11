«Сарыарка» проиграла СКА-Неве в матче ВХЛ

Питерцы Андрей Рычагов, Илья Коренев, Денис Александров (дважды) и Альберт Конозов забросили пять шайб карагандинцам за игру. Не дал хозяевам «засушить игру» Олег Ломако..



13 декабря в Санкт-Петербурге карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Динамо».



СКА-Нева — «Сарыарка» 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 02:59 Рычагов (Орлович-Грудков). В равенстве

2:0 — 06:05 Коренев (Александров, Гимбатов). В большинстве

2:1 — 09:24 Ломако (Сарваров, Ердаков). В равенстве

3:1 — 22:33 Александров (Чуркин). В большинстве

4:1 — 23:55 Александров (Гимбатов, Конозов). В большинстве

5:1 — 57:49 Конозов (Гимбатов). В равенстве



Вратари: Богданов — Гелашвили 00:00 — 23:55, Бородуля 23:55 — 60:00

Штраф: 10:14 (2:4, 4:6, 4:4).