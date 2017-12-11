«Сарыарка» проиграла СКА-Неве в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в
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В рамках чемпионата ВХЛ в
Питерцы Андрей Рычагов, Илья Коренев, Денис Александров (дважды) и Альберт Конозов забросили пять шайб карагандинцам за игру. Не дал хозяевам «засушить игру» Олег Ломако..
13 декабря в
Шайбы:
1:0 — 02:59 Рычагов (Орлович-Грудков). В равенстве
2:0 — 06:05 Коренев (Александров, Гимбатов). В большинстве
2:1 — 09:24 Ломако (Сарваров, Ердаков). В равенстве
3:1 — 22:33 Александров (Чуркин). В большинстве
4:1 — 23:55 Александров (Гимбатов, Конозов). В большинстве
5:1 — 57:49 Конозов (Гимбатов). В равенстве
Вратари: Богданов — Гелашвили 00:00 — 23:55, Бородуля 23:55 — 60:00
Штраф: 10:14 (2:4, 4:6, 4:4).