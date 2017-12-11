Врач «Сарыарки» помог пассажирке самолета прийти в себя

Вчера во время перелёта карагандинской «Сарыарки» рейсом из аэропорта Караганды в российскую столицу, одной из попутчиц стало плохо — у пожилой пассажирки резко поднялось артериальное давление. Доктор «Сарыарки» Иван Журбин оперативно оказал ей всю необходимую помощь, благодаря чему женщина пришла в себя.