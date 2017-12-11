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Врач «Сарыарки» помог пассажирке самолета прийти в себя
Врач карагандинской «Сарыарки» Иван Журбин оказал необходимую помощь пассажирке самолета по пути из Караганды в Москву.
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Врач карагандинской «Сарыарки» Иван Журбин оказал необходимую помощь пассажирке самолета по пути из Караганды в Москву.
Вчера во время перелёта карагандинской «Сарыарки» рейсом из аэропорта Караганды в российскую столицу, одной из попутчиц стало плохо — у пожилой пассажирки резко поднялось артериальное давление. Доктор «Сарыарки» Иван Журбин оперативно оказал ей всю необходимую помощь, благодаря чему женщина пришла в себя.