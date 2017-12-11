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08:06 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная России по хоккею победила команду восточной Канады на Кубке вызова

ТАСС, 11 декабря. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла со счетом 5:1 команду Канады (Восток) в стартовом матче на Мировом кубке вызова, который проходит в канадском Труро.

В составе российской команды шайбы забросили Александр Романов (16-я и 43-я минуты), Григорий Денисенко (20) и Иван Морозов (33, 59). У канадцев отличился Ник Камполи (36).

В следующей встрече на турнире подопечные Александра Зыбина сыграют с командой Швейцарии 12 декабря.

В Мировом кубке вызова принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы. В группе А выступают команды России, Канады (Восток) и Швейцарии. Группа В состоит из сборных США, Канады (Запад) и Чехии. Победители групп напрямую выходят в полуфинал, оставшиеся четыре команды перекрестно сыграют друг против друга и определят двух других полуфиналистов.

Турнир завершится 16 декабря.

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