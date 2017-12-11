Юниорская сборная России по хоккею победила команду восточной Канады на Кубке вызова

В составе российской команды шайбы забросили Александр Романов (16-я и 43-я минуты), Григорий Денисенко (20) и Иван Морозов (33, 59). У канадцев отличился Ник Камполи (36).
В следующей встрече на турнире подопечные Александра Зыбина сыграют с командой Швейцарии 12 декабря.
В Мировом кубке вызова принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы. В группе А выступают команды России, Канады (Восток) и Швейцарии. Группа В состоит из сборных США, Канады (Запад) и Чехии. Победители групп напрямую выходят в полуфинал, оставшиеся четыре команды перекрестно сыграют друг против друга и определят двух других полуфиналистов.
Турнир завершится 16 декабря.