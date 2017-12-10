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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Брызгалов предложил закрыть хоккей в России в случае поражения на Олимпиаде

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказался о ситуации с участием национальной команды на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Источник: AP 2017

По его мнению, россияне обязаны завоевать золотые медали на Олимпиаде-2018. «И если они ее не выиграют, при том что им дали такой шанс победить, потому что никто не стоит рядом. Если Олимпиаду не выиграют, тогда вообще надо будет тогда закрыть хоккей в стране. С табличкой “Переучет”», — заявил хоккеист.

Вратарь добавил, что сборная обязана поехать на ОИ. «Я настаиваю на том, чтобы ребята спокойно ехали и соревновались на Играх. Мы знаем — с флагом или без, — что они наши, русские, россияне», — отметил он.

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать игроков на ОИ-2018 в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на Игры. Это случилось из-за того, что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в ОИ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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