9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Хоккеисты «СКА-Невы» в овертайме обыграли «Рубин» в матче ВХЛ
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Встреча, прошедшая в
Результаты других матчей:
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Ценг Тоу» (Китай) — 3:4 (буллиты);.
«Торос» (Нефтекамск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 3:2 (буллиты);.
ЦСК ВВС (Самара) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:3 (овертайм);.
«Барс» (Казань) — «Ермак» (Ангарск) — 3:1;.
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зауралье» (Курган) — 3:0.