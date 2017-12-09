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21:05 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «СКА-Невы» в овертайме обыграли «Рубин» в матче ВХЛ

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «СКА-Невы» (Санкт-Петербург) в овертайме обыграли «Рубин» (Тюмень) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Альберт Конозов (33-я минута) и Денис Орлович-Грудков (65). У гостей шайба на счету Дениса Давыдова (52).

Результаты других матчей:

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Ценг Тоу» (Китай) — 3:4 (буллиты);.

«Торос» (Нефтекамск) — «КРС Хэйлунцзян» (Китай) — 3:2 (буллиты);.

ЦСК ВВС (Самара) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:3 (овертайм);.

«Барс» (Казань) — «Ермак» (Ангарск) — 3:1;.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зауралье» (Курган) — 3:0.

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