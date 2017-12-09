Хоккеисты «СКА-Невы» в овертайме обыграли «Рубин» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Альберт Конозов (33-я минута) и Денис Орлович-Грудков (65). У гостей шайба на счету Дениса Давыдова (52).