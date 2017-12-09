Юниорская сборная России проиграла команде Канада-Запад

Встреча, прошедшая в пятницу в Амхерсте, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу канадцев. В составе сборной России шайбы забросили Руслан Исхаков (3-я минута) и Владислав Михайлов (9).

Это был заключительный выставочный матч для юниорской сборной России перед стартом Мирового Кубка вызова, который пройдет с 10 по 16 декабря в Канаде.