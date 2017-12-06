Хоккейный «Сокол» снова побеждает

Хоккейный «Сокол» накануне на домашнем льду одержал победу над командой «Буран» из Воронежа. Забив в первом периоде, красноярцы в течение всей игры уже не выпускали нить. Итоговый счет 4:2. При этом по броскам в створ «Сокол» превзошел воронежцев более чем в два раза 46 на 20. По словам Евгения Федорова, главного тренера ХК «Буран», ему так и не удалось достучаться до игроков своей команды, а ошибки повторяются от матча к матчу.

Александр Титов, главный тренер ХК «Сокол» в своем послематчевом комментарии поблагодарил болельщиков, которых по официальной статистике собралось почти 2000 человек.

«По традиции хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые приходят и болеют за команду. Что касается игры — третий период мне совсем не понравился. Хотелось бы нашим некоторым хоккеистам сказать, и я уже сказал им в раздевалке — надо задуматься, так нельзя играть. При счёте 4:1 совсем перестали играть, двигаться. Все в прокате, мастерство своё проявляют», — заявил Титов.