Хоккеисты «Ермака» из Ангарска мощно «проехались» по игрокам «Рязани»

ХК «Ермак» из Ангарска всухую обыграл команду «Рязань» на родном льду в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 5 декабря. Счет матча составил 3:0. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ХК «Ермак».

Игроки сразу задали быстрый темп, который весьма импонирует болельщикам. Рязанцы взяли инициативу в свои руки, очень часто зависали в зоне хозяев. Сбить этот алгоритм сибирякам удалось ближе к середине периода. Первую шайбу в ворота соперников отправил Максим Юшков. Второй период подарил несколько моментов, на которых можно было бы заострить внимание, но разочаровала игра в большинстве. Еще одну шайбу «Рязани» забил Кирилл Гаврилычев. Закрыл счет в матче игрок «Ермака» Дмитрий Михайлов — 3:0.

«Хочу поздравить команду с победой. Болельщикам спасибо за поддержку. Что касается матча. Он для нас был номер четыре. Каждый из всех был крайне тяжелым, много потратили сил. Соответственно, сегодняшняя игра это показала. Нам было очень тяжело. Хорошо, что забили большинство, в каких-то моментах сыграли самоотверженно. И спасибо нашему вратарю, Сергею Борисову, который сыграл на “ноль”. Отдыхаем, едем дальше», — отметил главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.