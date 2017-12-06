Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Интимная пластика: три реальные истории
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес Кингз0
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер Кэнакс0
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас Голден Найтс2
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш1
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас Старз1
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз5
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. КХЛ
5.12
Динамо Р0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
5.12
Спартак2
Витязь6
Хоккей. КХЛ
5.12
Торпедо НН4
Слован1
Хоккей. КХЛ
5.12
Северсталь2
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
5.12
ЮграОТ3
Лада4
Все события
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
05:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска мощно «проехались» по игрокам «Рязани»

Игра завершилась со счетом 3:0.

ХК «Ермак» из Ангарска всухую обыграл команду «Рязань» на родном льду в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 5 декабря. Счет матча составил 3:0. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ХК «Ермак».

Игроки сразу задали быстрый темп, который весьма импонирует болельщикам. Рязанцы взяли инициативу в свои руки, очень часто зависали в зоне хозяев. Сбить этот алгоритм сибирякам удалось ближе к середине периода. Первую шайбу в ворота соперников отправил Максим Юшков. Второй период подарил несколько моментов, на которых можно было бы заострить внимание, но разочаровала игра в большинстве. Еще одну шайбу «Рязани» забил Кирилл Гаврилычев. Закрыл счет в матче игрок «Ермака» Дмитрий Михайлов — 3:0.

«Хочу поздравить команду с победой. Болельщикам спасибо за поддержку. Что касается матча. Он для нас был номер четыре. Каждый из всех был крайне тяжелым, много потратили сил. Соответственно, сегодняшняя игра это показала. Нам было очень тяжело. Хорошо, что забили большинство, в каких-то моментах сыграли самоотверженно. И спасибо нашему вратарю, Сергею Борисову, который сыграл на “ноль”. Отдыхаем, едем дальше», — отметил главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Напомним, что сейчас ХК «Ермак» находится на девятом месте в турнирной таблице. Следующий матч оранжевых состоится 9 декабря в Казани. Хоккеисты сразятся с командой «Барс».

 Горе, пронесенное сквозь года: со дня крушения Ан-124 "Руслан" в Иркутске прошло 20 лет
Сенатор от Иркутской области Виталий Шуба: Устать можно от безделья, а не от работы
Решение МОК по России: полная версия
Подвиг не удался: ЦСКА проиграл «МЮ» в матче Лиги чемпионов
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
Сборная России по хоккею хочет принять участие в Олимпиаде
«Ювентус» и «Рома» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Реакция спортфедераций РФ на отстранение от Олимпиады-2018
Новости
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь