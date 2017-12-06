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08:51 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею забросила семь безответных шайб в ворота Италии

Молодежная сборная Казахстана по хоккею одержала крупную победу над командой Италии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Италии, закончилась со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) в пользу казахстанской команды.

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В составе победителей дубль оформил Никита Писмаркин, еще по разу отличились Валерий Орехов, Александр Мелехов, Самат Данияр, Данияр Габдуллин и Саян Данияр. Причем одну из шайб казахстанцы забросили при игре в меньшинстве.

6 декабря состоится повторная встреча команд.

Напомним, молодежный чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдет во Франции в городах Куршевель и Мерибель c 10 по 16 декабря. Соперниками сборной Казахстана станут команды Австрии, Франции, Германии, Венгрии и Латвии.

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