Молодежная сборная Казахстана по хоккею забросила семь безответных шайб в ворота Италии

Встреча команд, прошедшая в Италии, закончилась со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) в пользу казахстанской команды.
В составе победителей дубль оформил Никита Писмаркин, еще по разу отличились Валерий Орехов, Александр Мелехов, Самат Данияр, Данияр Габдуллин и Саян Данияр. Причем одну из шайб казахстанцы забросили при игре в меньшинстве.
6 декабря состоится повторная встреча команд.
Напомним, молодежный чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдет во Франции в городах Куршевель и Мерибель c 10 по 16 декабря. Соперниками сборной Казахстана станут команды Австрии, Франции, Германии, Венгрии и Латвии.