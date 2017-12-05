Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Сокол» обыграл «Буран» в матче ВХЛ
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). У победителей шайбы забросили Артем Потылицын (11-я минута), Вячеслав Андрющенко (22), Алексей Князев (32) и Артурс Озолиньш (52). У гостей отличились Артем Маслов (26) и Евгений Банцерев (53).
В другом матче дня ангарский «Ермак» дома переиграл «Рязань» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Победу «Ермаку» принесли шайбы Максима Юшкова (12), Кирилла Гаврилычева (54) и Дмитрия Михайлова (59). Голкипер «Ермака» Сергей Борисов отразил 30 бросков.