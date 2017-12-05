«Сокол» обыграл «Буран» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). У победителей шайбы забросили Артем Потылицын (11-я минута), Вячеслав Андрющенко (22), Алексей Князев (32) и Артурс Озолиньш (52). У гостей отличились Артем Маслов (26) и Евгений Банцерев (53).