Антоновский — лучший защитник месяца в ВХЛ

— лучшим голкипером признан Александр Печурский (1990) из «Ценг Тоу», который провел в ноябре одиннадцать матчей, одержав девять побед, отражая в среднем 94% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 1,85. В одном матче Александр оставил свои ворота в неприкосновенности..

— лучшим защитником стал Илья Антоновский (1989) из «Сарыарки», на счету которого в десяти встречах 7 (0+7) очков при показателе полезности «+11»..



— лучшим нападающим стал Владислав Дюкарев (1997) из «Зауралье». Форвард за одиннадцать матчей заработал 9 (7+2) очков при показателе полезности «+9». Две шайбы Владислава стали победными для команды.



— лучшим новичком признан защитник из «Зауралье» Савелий Ольшанский (1999), на счету которого в одиннадцати встречах 9 (3+6) очков при показателе полезности «+8».