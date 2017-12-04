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14:22 (мск), источник: Sports.kz

Антоновский — лучший защитник месяца в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Всероссийского соревнования по хоккею — «Чемпионат Высшей хоккейной лиги» сезона-2017/2018 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов ноября в номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «лучший новичок».

— лучшим голкипером признан Александр Печурский (1990) из «Ценг Тоу», который провел в ноябре одиннадцать матчей, одержав девять побед, отражая в среднем 94% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 1,85. В одном матче Александр оставил свои ворота в неприкосновенности..

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— лучшим защитником стал Илья Антоновский (1989) из «Сарыарки», на счету которого в десяти встречах 7 (0+7) очков при показателе полезности «+11»..

— лучшим нападающим стал Владислав Дюкарев (1997) из «Зауралье». Форвард за одиннадцать матчей заработал 9 (7+2) очков при показателе полезности «+9». Две шайбы Владислава стали победными для команды.

— лучшим новичком признан защитник из «Зауралье» Савелий Ольшанский (1999), на счету которого в одиннадцати встречах 9 (3+6) очков при показателе полезности «+8».

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