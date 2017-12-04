Отчет о матче ВХЛ «Сарыарка» — «Спутник» 1:2 ОТ
В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» принимала нижнетагильский «Спутник».
В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» принимала нижнетагильский «Спутник».
Матч со «Спутником» до последних минут основного времени развивался по сценарию, удобному хозяевам: карагандинцы открыли счет в начале встречи, гостям никак не удавалось проломить оборону соперника и прервать безголевую серию.
За полторы минуты до окончания основного времени тагильчане, имея на одного игрока больше, реализуют численное большинство. Виталий Ситников выдал пас точно на клюшку Романа Чемерикина, который в касание переправил шайбу в сетку ворот Дениса Костина — 1:1.
Менее двух минут потребовалось «Спутнику» в овертайме, чтобы поставить точку и увезти из Казахстана два очка. Николай Владимиров
Как итог, «Сарыарка» терпит второе домашнее поражение подряд.
«Сарыарка» — «Спутник» 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).
Шайбы:
1:0 — 04:29 Иванов (Поляков, Соколов). В равенстве
1:1 — 58:25 Чемерикин (Ситников). В большинстве
1:2 — 61:50 Щанкин Евгений (Владимиров Николай). В равенстве.
Вратари: Костин — Аляпкин
Штраф: 10:8 (4:2, 2:0, 2:4, 2:2).