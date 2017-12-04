Отчет о матче ВХЛ «Сарыарка» — «Спутник» 1:2 ОТ

Матч со «Спутником» до последних минут основного времени развивался по сценарию, удобному хозяевам: карагандинцы открыли счет в начале встречи, гостям никак не удавалось проломить оборону соперника и прервать безголевую серию.

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За полторы минуты до окончания основного времени тагильчане, имея на одного игрока больше, реализуют численное большинство. Виталий Ситников выдал пас точно на клюшку Романа Чемерикина, который в касание переправил шайбу в сетку ворот Дениса Костина — 1:1.

Менее двух минут потребовалось «Спутнику» в овертайме, чтобы поставить точку и увезти из Казахстана два очка. Николай Владимиров из-за ворот «Сарыарки» переадресовал шайбу Евгению Щанкину, который кистевым броском отправил ее в ворота — 1:2.

Как итог, «Сарыарка» терпит второе домашнее поражение подряд.

«Сарыарка» — «Спутник» 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

Шайбы:

1:0 — 04:29 Иванов (Поляков, Соколов). В равенстве

1:1 — 58:25 Чемерикин (Ситников). В большинстве

1:2 — 61:50 Щанкин Евгений (Владимиров Николай). В равенстве.