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07:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккеисты «Сокола» разгромили «Динамо» из Санкт-Петербурга

Счет игры — 8:2.

Хоккеисты команды «Сокол» разгромили «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Красноярцы поставили личный рекорд, забросив за одну игру восемь шайб. Итоговый счет игры — 8:2. Игра состоялась в воскресенье, 3 декабря.

1 декабря хоккеисты «Сокола» в домашнем матче уступили команде из Санкт-Петербурга «СКА-Нева» со счетом 1:3. Но уже через два дня красноярцы обыграли лидера чемпионата «Динамо».

«Сокол» забросил первые три шайбы в ворота соперников уже к 12-й минуте. Далее динамовцы сумели выровнять игру, но уже на 18-й минуте матча красноярцы увеличили преимущество.

«Вторая треть матча получилась боевой. Довольно долго соперники играли в “перетягивание каната”, пока на 28-й минуте при игре в усеченных составах Михаил Орлов не сделал счет — 5:2», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что в третьем периоде отличился Александр Семин. Для него это самый результативный матч в сезоне. Всего он набрал 19 очков в 11 играх. Но несмотря на победу спортсмены «Динамо» остались лидерами турнирной таблицы ВХЛ, имея в активе 70 очков. «Сокол» набрал 44 очка за 27 игр. Команда идет на 12-й позиции.

«У меня комментарий короткий, здесь комментировать особо нечего. Все проиграно. Борьба, все стыки жесткие — все проиграли. Команда “Сокол” мастеровитая, наказали нас. Будем разбираться, соперника с победой. У меня все», — прокомментировал тренер соперников Леонид Тамбиев.

Следующую игру красноярцы проведут завтра, 5 декабря, на льду «Арены. Север» против «Бурана».

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