Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли на родном льду «Буран»

Счет в матче открыл игрок «Ермака» Алексей Закарлюкин. Хоккеист уже на четвертой минуте взорвал трибуны дворца спорта в Ангарске, пролетев сквозь строй игроков «Бурана», и успев бросить шайбу из правого круга с острого угла. Еще через четыре минуты он повторил тот же прием, только с противоположного угла, и так же результативно — 2:0. Второй игровой отрезок был более богат на события, чем первый. И «Буран» заиграл поживее, поактивнее, поинтереснее, и «Ермак» вошел в свой игровой ритм. Оранжевые забили в ворота соперника еще две шайбы, а «Бурану» наконец удалось разбавить счет — 4:1. Гости сумели в последнем периоде еще раз удачно сыграть. Дмитрий Сидляров установил окончательный счёт матча, забив шайбу близнеца с рикошета — 4:2.