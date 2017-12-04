Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли на родном льду «Буран»
Встреча закончилась со счетом 4:2.
Встреча закончилась со счетом 4:2.
ХК «Ермак» из Ангарска выиграл у «Бурана» из Воронежа в домашнем матче Высшей хоккейной лиги накануне, 3 декабря. Игра завершилась со счетом 4:2. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Счет в матче открыл игрок «Ермака» Алексей Закарлюкин. Хоккеист уже на четвертой минуте взорвал трибуны дворца спорта в Ангарске, пролетев сквозь строй игроков «Бурана», и успев бросить шайбу из правого круга с острого угла. Еще через четыре минуты он повторил тот же прием, только с противоположного угла, и так же результативно — 2:0. Второй игровой отрезок был более богат на события, чем первый. И «Буран» заиграл поживее, поактивнее, поинтереснее, и «Ермак» вошел в свой игровой ритм. Оранжевые забили в ворота соперника еще две шайбы, а «Бурану» наконец удалось разбавить счет — 4:1. Гости сумели в последнем периоде еще раз удачно сыграть. Дмитрий Сидляров установил окончательный счёт матча, забив шайбу близнеца с рикошета — 4:2.
«Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Хороший, боевой матч. Всех с победой», — сказал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.
Сейчас оранжевые занимают 10-ую строчку турнирной таблицы. Следующий матч «Ермак» проведет 5 декабря. Хоккеисты сразятся с командой «Рязань».