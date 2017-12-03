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17:41 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Зауралья» победили «Горняк» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Курганский клуб «Зауралье» победил «Горняк» (Учалы) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кургане, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу «Зауралья». В составе победителей шайбы забросили Константин Фаст (11-я минута), Владислав Дюкарев (29) и Андрей Безносов (30). У проигравших отличился Никита Сетдиков (33).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Рубин» (Тюмень) — «Южный Урал» (Орск) — 2:3,

«Сарыарка» (Караганда) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 1:2 OT,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Челмет» (Челябинск) — 3:6,

«Сокол» (Красноярск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 8:2,

«Ермак» (Ангарск) — «Буран» (Воронеж) — 4:2,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Рязань» — 7:2,

«Хэйлунцзян» (Китай) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 7:3,

«Ценг Тоу» (Китай) — «Барс» (Казань) — 5:3.

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