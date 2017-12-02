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08:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска проиграли «Динамо» из Петербурга в матче чемпионата ВХЛ

Счет игры — 2:3.

Источник: IrkutskMedia.ru

ХК «Ермак» из Ангарска проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче Высшей хоккейной лиги накануне, 1 декабря. Игра закончилась со счетом 2:3. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Ермака».

Счет в игре открыли хоккеисты из Ангарска. Шайбу в ворота соперника забросил Алексей Закарлюкин. В третьем отрезке разрыв увеличил Артем Севанькаев — 2:0. За девять секунд до сирены спортсмены с берегов Невы сравняли счет — 2:2. Выявить лидера как в основное время, так и в овертайме командам не удалось. В серии буллитов у «Ермака» был шанс, но устояли хоккеисты «Динамо». Итоговый счет матча— 2:3.

«У нас сегодня была мотивация — играли с лидером нашего чемпионата. По самоотдаче претензий нет. Могли выиграть и в основное время, и в овертайме, и по буллитам, но что есть, то есть. Предстоит еще подумать, посмотреть, как все было. Есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы, но не у игроков. Ребята психологически после этой шайбы за девять секунд, как-то… В той ситуации можно было спокойно разобраться, выбрасывать из зоны, но не смогли. Может по причине долгой смены, может, действительно, сил не хватило. Повторюсь, главное, что есть желание, самоотдача, и надеюсь оставить это на последующие игры. И тогда все будет в порядке. Нашим болельщикам спасибо за поддержку. Готовимся к следующей игре», — сказал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Напомним, сейчас ХК «Ермак» находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч оранжевой дружины состоится в Ангарске 3 декабря. Хоккеисты сыграют с «Бураном» из Воронежа.

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