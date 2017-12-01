Хоккеисты «Торпедо» одержали победу в матче ВХЛ
Казахстанские клубы провели домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Обе шайбы у «Торпедо» на свой счет записали игроки с опытом выступления за сборную Казахстана: на десятой минуте отличился защитник Леонид Метальников, а на 58-й — нападающий Евгений Рымарев.
Карагандинская «Сарыарка» на своем льду в серии буллитов уступила «Челмет» из Челябинска — 2:3.
По ходу встречи «Сарыарка» дважды вела в счете: на четвертой минуте отличился Артур Сарваров, а на 37-й — Айрат Зиазов. На это «Спутник» ответил шайбами Марселя Шолохова в большинстве на 18-й минуте и Дмитрия Алексеева на 48-й, а победный буллит забросил Александр Шепелев.
Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 3 декабря на их площадках и начнутся в 17:00 по времени Астаны: «Сарыарка» примет «Спутник», а «Торпедо» встретится с «Челметом».
После 29 игр «Сарыарка» с 57 очками идет четвертой, а «Торпедо» с 49 баллами идет на девятом месте из 27 команд. В