Хоккеисты «Торпедо» одержали победу в матче ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» на своем льду обыграло «Спутник» из Нижнего Тагила- 2:0.

Обе шайбы у «Торпедо» на свой счет записали игроки с опытом выступления за сборную Казахстана: на десятой минуте отличился защитник Леонид Метальников, а на 58-й — нападающий Евгений Рымарев.

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду в серии буллитов уступила «Челмет» из Челябинска — 2:3.

По ходу встречи «Сарыарка» дважды вела в счете: на четвертой минуте отличился Артур Сарваров, а на 37-й — Айрат Зиазов. На это «Спутник» ответил шайбами Марселя Шолохова в большинстве на 18-й минуте и Дмитрия Алексеева на 48-й, а победный буллит забросил Александр Шепелев.

Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 3 декабря на их площадках и начнутся в 17:00 по времени Астаны: «Сарыарка» примет «Спутник», а «Торпедо» встретится с «Челметом».