«Скажите, а кто такой Бобров?» Величайший человек в истории советского спорта

Источник: Спорт-Экспресс

К юбилею «СЭ» вспоминает историю его жизни.

Всеволод Михайлович БОБРОВ

Родился 1 декабря 1922 года в Моршанске (Тамбовская губерния).

Во время Великой Отечественной войны работал на заводе в Омске, где выступал за местную футбольную команду. В 1944 году получил приглашение в ЦДКА, где выступал до 1949 года, после чего перешел в ВВС (1950−1953), а позже в «Спартак» (1953).

Четырехкратный чемпион СССР по футболу (1946, 1947, 1948, 1953) и двукратный обладатель Кубка СССР (1945, 1948). Дважды лучший бомбардир чемпионата СССР (1945, 1947).

В трех матчах за сборную СССР по футболу забил шесть голов.

Параллельно до 1946 года играл в хоккей с мячом (где дважды доходил до финала Кубка СССР), а после — в хоккей с шайбой.

Играл за команды ЦДКА (до 1949 года, 1953−1956) и ВВС МВО (1949−1953).

Семикратный чемпион СССР по хоккею с шайбой (1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1954/55, 1955/56). Лучший бомбардир чемпионата СССР (1947/48).

За сборную СССР сыграл 25 матчей, забросил 34 шайбы. Олимпийский чемпион (1956) и двукратный чемпион мира (1954, 1956).

Был главным тренером футбольных ВВС (1952−1953), ЦСКА (1967−1969, 1977−1978), «Черноморец» (1963), «Кайрат» (1975).

В хоккее возглавлял ВВС МВО (1949−1952, играющий тренер), «Спартак» (1964−1967), сборную СССР (1971−1974). Чемпион СССР по хоккею 1967 года, двукратный чемпион мира (1973, 1974). Возглавлял национальную команду во время Суперсерии-72.

Скончался 1 июля 1979 года от тромбоэмболии легочной артерии.

ФУТБОЛИСТ, ХОККЕИСТ…

— Скажите, а кто такой Бобров?

— Да как объяснить… Футболист, хоккеист.

Едва ли кто-нибудь удивился, услышав подобный диалог в наше время. Даже если бы подслушал его на трибуне стадиона. И даже если бы на льду встречались команды дивизиона Боброва.

Но в 1962-м году, когда имя многократного чемпиона СССР в обоих видах спорта, чемпиона мира и олимпийского чемпиона по хоккею знала каждая собака, услышать такой вопрос было поистине удивительно. Тем более что задан он был самому Боброву его будущей женой.

Сейчас удивительным нам скорее покажется ответ. Все-таки футболист или хоккеист? Как и то, и другое? Но в послевоенные годы многие совмещали. Валентин Гранаткин, Аркадий Чернышев, Игорь Нетто. Даже Лев Яшин успел не только появиться на льду, но и завоевать чемпионский титул. Чернышев не только одновременно выступал за два «Динамо» — минское футбольное и московское хоккейное, но еще и тренировал последнее. Да еще и завоевал золотые медали первого в истории СССР чемпионата по тогда еще канадскому хоккею. Всеволод Бобров выиграл следующие пять. В 18 матчах второго турнира он забросил 52 шайбы — рекорд, который и в нынешних 56−60 мало кому удается превзойти. За 70 лет советского, а затем и российского хоккея такое произошло лишь дважды. И при значительно большем количестве игр.

Так кто же такой Бобров? Футболист, хоккеист…

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СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.

В пять лет Всеволод, а тогда еще просто Сева, уже носился по льду с самодельной клюшкой. С 13 — начал выступать за молодежную футбольную команду завода имени Воскова, а в 16 — за ленинградское «Динамо», совмещая спорт с работой слесаря-инструментальщика на заводе «Прогресс». С началом войны семья Бобровых переехала за эвакуированным заводом в Омск. 16-часовой рабочий день, сотни произведенных артиллерийских прицелов. Все для фронта. Все для победы. В редкие минуты отдыха — футбол.

Всеволод успешно выступал за вторую, а чуть позже — за основную команду завода, но остался без медалей — незадолго до конца чемпионата его призвали в военное училище для подготовки к службе. Но на фронт он так и не отправился. Во многом — благодаря футбольному таланту.

По легенде в 44-м году Бобров с другими курсантами попался на нарушении режима. Наказывались такие вещи строго, и все пойманные в ту ночь отправились прямиком на фронт, где почти сразу погибли при неудачной высадке. Все, кроме Боброва, чья фамилия была заботливо вычеркнута из списка рукой высокопоставленного чиновника. Вскоре его вместо фронта призовут в Москву. В ЦДКА.

НЕВЕРОЯТНО УДАЧЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Эта история оказалась лишь одним из множества случаев удивительного везения в жизни спортсмена. Маленький Сева имел все шансы не дожить до второго дня рождения. А то и вовсе — не родиться.

Беременная Лидия Дмитриевна Боброва чудом осталась жива, когда банда налетчиков сожгла их дом. Родившись, Всеволод — третий ребенок в небогатой семье — спал в картонной коробке и имел все шансы умереть от голода. А еще год спустя мама чудом успела вынести его из горящего дома, обрушившегося за ее спиной.

В жизни спортсмена случится еще много удивительных совпадений: доска с гвоздем, которая чудом не лишила его глаза. Сон за рулем. Маршал Казаков, едва не застреливший любовника жены. И, конечно, будильник, который удивительным образом не разбудит его 7 января 1950 года.

То ли Бобров не услышал будильника, то ли тот вовсе не был заведен — так или иначе, сесть на самолет, увозивший хоккейную команду ВВС в Челябинск, он не успел. И не оказался на борту, когда командир корабля принял решение садиться на запасной аэродром в Свердловске. Когда «Дуглас» три раза безуспешно заходил на посадку. И когда погибли от удара о землю 11 игроков, врач, массажист и 6 членов экипажа.

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ПОБЕДИТЕЛЬ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ.

Успей Бобров на тот самолет, вероятно, мы сейчас не говорили о нем как об одном из величайших советских/российских спортсменов. А, может быть, даже и величайшем. Главные достижения были еще впереди, хотя уже тогда на его счету были пять званий чемпиона СССР (три футбольных и два хоккейных) и победа в футбольной суперсерии — турне московского «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945-го.

Как и хоккейная Суперсерия-72, поездка советской команды на родину футбола была похожа на самоотверженный прыжок в холодную темную воду — никто понятия не имел, что произойдет и чем все это закончится. Армейца Боброва прикрепят к команде в последний момент, вместо травмированного Василия Трофимова. Несмотря на упреки тренера в жадности к мячу, Бобров станет лучшим бомбардиром и главным творцом успеха — две ничьи и две победы, одна из которых, над «Кардифф Сити», со счетом 10:1 — динамовцев.

Именно благодаря этой победе, вселившей уверенность в советских руководителей, год спустя Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принял решение о вступлении в ФИФА.

Хоккейная Суперсерия сложилась для советской сборной, которой Всеволод — к тому времени уже Всеволод Михайлович — руководил уже будучи тренером, не столь удачно, хотя ее результаты были, вероятно, даже более значимыми. Несмотря на поражение нашей сборной, тренерский гений Боброва настолько впечатлил канадцев, что они вручили ему специальную медаль.

Но первую — и, может быть, не менее важную победу над родоначальниками хоккея он одержал за 18 лет до этого — на чемпионате мира 1954-го в Стокгольме, куда впервые отправил команду Советский Союз. В последнем матче турнира встречались — тоже впервые в истории — Канада и СССР. Конечно, сборной ту североамериканскую команду можно назвать с большой натяжкой — это был всего лишь любительский клуб «Ист-Йорк Линдхерст», но даже он с легкостью громил европейские команды, больше всех (20:1) досталось Финляндии.

В случае победы в той игре СССР становился чемпионом, в случае поражения — советским хоккеистам предстоял дополнительный матч с хозяевами турнира за второе место и звание чемпионов Европы. Билеты на этот дополнительный матч поступили в продажу еще до начала игры с канадцами — в советскую команду никто не верил. Тренер канадцев открыто говорил о крупной победе своей команды. Анатолий Тарасов призвал не тратить впустую силы и сосредоточиться на предстоящей игре со шведами. Но Бобров отказывается сдавать матч: «Будем играть!».

Победив 7:2, сборная СССР не только завоевала свой первый чемпионский титул, но и показала всему миру, что с канадцами можно играть на равных.

КАПИТАН ОЛИМПИЙЦЕВ.

Два года спустя в Коритна-д’Ампеццо Бобров и компания снова огорчили родоначальников хоккея и принесли нашей стране первое олимпийское золото.

А Бобров стал — и остается до сих пор — единственным в истории мирового спорта капитаном двух олимпийских команд — хоккейной и футбольной.

Выступление советских футболистов в Хельсинки было не столь триумфальным, но навсегда запомнилось участникам знаменитым криком капитана: «Все вперед! Они устали!» На табло беспросветные 1:5, а до конца матча чуть больше 15 минут. То, что случится потом, иначе как чудом не назвать — когда команды покинут поле, на табло останется 5:5.

Этот матч с идеологическим соперником и последовавшая за ним не столь удачная переигровка (1:3) определили множество судеб. В том числе и «базового клуба» сборной — ВВС, который был вскоре расформирован. Олимпийская неудача подкосила и самого Боброва: врачи и без того уже шесть лет советовали ему завязывать с футболом. После того, как в 1946-м он, получив повреждение мениска и разрыв крестообразной связки, без сознания покинул поле киевского стадиона, доктора даже стали называть его «безногим» спортсменом. Он провел «Спартаке» еще один полный травм сезон, после которого решил окончательно сосредоточиться на хоккее. А затем — на тренерской работе.

ТРЕНЕР.

Как любил говорить сам Всеволод Михайлович: «Талант в футболе — талант во всем». И сам же постоянно это подтверждал: его успехи в качестве тренера оказались не менее значительными, чем в роли игрока.

И дело не только в выдающейся Суперсерии-72 и победах на чемпионатах мира и СССР. Как вспоминают те, кому довелось работать под его руководством, Бобров-тренер полностью переборол в себе «я» великого Боброва-игрока, и никогда его не показывал. И, в отличие от крайне строгих, если не сказать деспотичных, Тарасова и Тихонова, никогда не пытался давить на игроков. Бобров-тренер игроков просил. А если говорил — все его слушали.

Вероятно, поэтому практически все вспоминают о нем как о великом тренере. А кто-то, как, например, Александр Якушев — и вовсе как о любимом.

Но и методы, и успехи Боброва пришлись по нраву не всем, и даже свойственная ему удача неожиданно отвернулась. Сначала Всеволоду Михайловичу пришлось уйти из «Спартака» (по легенде главный тренер ЦСКА Анатолий Тарасов попросил министра обороны Гречко сделать все, чтобы Бобров не работал в команде). Спустя несколько лет неосторожно сказанные в адрес вломившегося в раздевалку посла: «Закрой дверь на…» стоили ему места тренера сборной.

Наконец, осенью 1978-го его уволили с поста главного тренера футбольного ЦСКА, не дав времени толком выстроить систему, и этого увольнения Всеволод Михайлович уже не перенес. Спустя полгода переживаний добавила прерванная беременность жены. Вскоре на тренировке он почувствует себя плохо и прямо со стадиона отправится в Красногорский госпиталь. Удача в этот день снова будет не на его стороне. В тот же день с аналогичным диагнозом в больницу попал маршал Кожедуб. Маршал прожил еще больше десяти лет.

ПЕРВЫЙ, ЛУЧШИЙ И ЛЮБИМЫЙ.

Так кто же все-таки такой Бобров? Футболист, хоккеист, тренер. Бомбардир, капитан, победитель. Добрый и отзывчивый человек. И еще множество вариантов, каждый из которых может быть верным. Может быть верным даже: самый выдающийся человек в истории российского спорта.

А может быть, гораздо важнее не то, какими существительными мы характеризуем человека. А то, какие рядом стоят прилагательные. Ведь чем бы ни занимался Всеволод Михайлович Бобров, рядом с его именем всегда оказывались слова «первый», «лучший» и «любимый».

ДЕВЯТЬ ГЛАВНЫХ ФАКТОВ О БОБРОВЕ.

1. Единственный спортсмен в истории Олимпийских игр, который был капитаном футбольной (1952) и хоккейной (1956) сборных.

2. Выступая за ЦДКА, принимал участие в знаменитом турне московского «Динамо» в Великобритании и стал лучшим бомбардиром бело-голубых, забив в четырех матчах шесть голов.

3. Забросил 52 шайбы в 18 встречах чемпионата СССР-1947/48, выступая за ЦДКА. Лишь спустя 15 лет это достижение смог побить другой армеец — Вениамин Александров, забив за один сезон 53 гола в 38 играх. В прошлом сезоне Сергей Мозякин забросил 54 шайбы в 77 матчах.

4. Всего шесть футболистов в истории футбольного ЦСКА забивали за клуб 100 и более голов — Григорий и Владимир Федотовы, Валентин Николаев, Алексей Гринин, Вагнер Лав и Всеволод Бобров. Бобров — единственный, у кого при этом меньше ста матчей. В 98 играх за ЦСКА он забил 102 гола.

5. Забросил десять шайб в одной из встреч чемпионата СССР — рекорд, который так никому и не удалось побить ни в советские, ни в российские времена.

6. Забил первый официальный гол в истории сборной СССР по футболу. В 1/16 финала ОИ-1952 во встрече против Болгарии в дополнительное время сравнял счет, а вскоре Василий Трофимов принес победу.

7. Неверно, что в качестве главного тренера Бобров побеждал в чемпионате СССР по хоккею всего один раз — вместе со «Спартаком» в сезоне-1966/67. В ВВС МВО, где Бобров играл, он так же возглавлял тренерский совет и выиграл три чемпионства.

8. В 1997-м был принят в только что созданный Зал славы ИИХФ. В номинации «игрок» такой чести из представителей нашей страны в том году удостоился лишь Владислав Третьяк. Другие легендарные советские хоккеисты — Харламов, Мальцев, Фетисов, Старшинов, Якушев — были приняты позже.