Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Нефтяник» победил «Торос» в матче ВХЛ
МОСКВА, 30 ноя —
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МОСКВА, 30 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в Альметьевске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу «Нефтяника». В составе победителей шайбы забросили Умед Гильманов (26-я минута), Александр Сумин (27) и Никита Ядроец (28). У гостей отличился Владислав Лукин (6).
В другом матче ижевская «Ижсталь» дома уступила пермскому «Молоту-Прикамье» — 3:4.