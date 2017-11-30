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21:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтяник» победил «Торос» в матче ВХЛ

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Альметьевский «Нефтяник» победил «Торос» из Нефтекамска в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Альметьевске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу «Нефтяника». В составе победителей шайбы забросили Умед Гильманов (26-я минута), Александр Сумин (27) и Никита Ядроец (28). У гостей отличился Владислав Лукин (6).

В другом матче ижевская «Ижсталь» дома уступила пермскому «Молоту-Прикамье» — 3:4.

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