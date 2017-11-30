Хоккеисты молодежной сборной уступили «Юности»

Для игроков до 20 лет, которые в национальном первенстве выступают в команде «Беларусь U-20» и ведут подготовку к чемпионату мира, для попадания в шестерку лучших по итогам первого этапа необходимо было обыгрывать подопечных Михаила Захарова. «Молодежка» усилиями Кирилла Николаева даже открыла счет на 9-й минуте первого периода. Более опытные игроки «Юности» еще до перерыва смогли дважды поразить ворота оппонентов. В итоге один из самых титулованных клубов Беларуси победил со счетом 5:1. Голы в составе «Юности» забрасывали исключительно лидеры нынешнего сезона. Четыре балла (два гола и две результативные передачи) в активе Виктора Туркина, отличился голевым пасом в первом же матче за новый клуб и российский форвард Михаил Плотников. Продолжил пополнять свою очковую копилку лучший бомбардир экстралиги Максим Парфеевец (22+16), забросивший пятую шайбу «Юности».

«С командой Михаила Захарова мы игру провалили. Очевидно, “Юность” очень сильный соперник, но сами допустили много ошибок. Не доволен действиями подопечных на площадке», — сказал главный тренер «Беларусь U-20» Юрий Файков.

На первом этапе чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге осталось провести два матча: 30 ноября жлобинский «Металлург» примет «Неман», который отдает долги в календаре после выступления в Лиге чемпионов, 2 декабря гродненские хоккеисты также встретятся с соперниками из «Гомеля».

Турнирное положение: 1."Шахтер" — 59 очков (22 матча). 1."Шность" — 58 (22). 1."Шомель" — 47 (21). 1."Шеман" — 47 (20). 1."Шинамо-Молодечно" — 34 (22). 6. «Металлург» — 33 (21). 7. «Беларусь U-20″ — 32 (22). 1."Шида» — 28 (22). 1."Шимик" (Новополоцк) — 21 (22). 1."Шогилев" — 15 (22). 1."Шитебск" — 12 (22). 1."Шрест" — 4 (22).

Во втором этапе чемпионата 12 команд будут разделены на две подгруппы (А, Б) и сыграют в четыре круга. В первую войдут клубы, занявшие места с первого по шестое, во вторую — с седьмого по двенадцатое. По итогам этой стадии шесть команд подгруппы А и две лучшие из подгруппы Б выступят в плей-офф экстралиги.