«Рубин» обыграл «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в среду на арене «Рубина», завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «Рубина» по две шайбы забросили Виталий Жиляков (13-я и 42-я минуты) и Константин Белов (24, 33). У «Спутника» отличились Виталий Ситников (10) и Александр Бирюков (26).