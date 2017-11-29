«Рубин» обыграл «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, прошедшая в среду на арене «Рубина», завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «Рубина» по две шайбы забросили Виталий Жиляков (13-я и 42-я минуты) и Константин Белов (24, 33). У «Спутника» отличились Виталий Ситников (10) и Александр Бирюков (26).
Результаты других матчей среды:
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Горняк» (Учалы) — 4:2,
«Ценг Тоу» (Китай) — «Дизель» (Пенза) — 3:2,
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Саров» — 2:3 (в овертайме),
«Ермак» (Ангарск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:4,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:1,
«Сарыарка» (Караганда) — «Южный Урал» (Орск) — 3:2 (по буллитам),
«Зауралье» (Курган) — «Челмет» (Челябинск) — 1:0 (в овертайме).