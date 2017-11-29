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21:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» обыграл «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты тюменского «Рубина» обыграли нижнетагильский «Спутник» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в среду на арене «Рубина», завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «Рубина» по две шайбы забросили Виталий Жиляков (13-я и 42-я минуты) и Константин Белов (24, 33). У «Спутника» отличились Виталий Ситников (10) и Александр Бирюков (26).

Результаты других матчей среды:

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Горняк» (Учалы) — 4:2,

«Ценг Тоу» (Китай) — «Дизель» (Пенза) — 3:2,

«Хэйлунцзян» (Китай) — «Саров» — 2:3 (в овертайме),

«Ермак» (Ангарск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:4,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:1,

«Сарыарка» (Караганда) — «Южный Урал» (Орск) — 3:2 (по буллитам),

«Зауралье» (Курган) — «Челмет» (Челябинск) — 1:0 (в овертайме).

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