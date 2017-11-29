«Сарыарка» вернулась на третье место ВХЛ
«Сарыарка» набрала два очка в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), одержав домашнюю победу над «Южным Уралом» из Орска, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Сарыарка» набрала два очка в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), одержав домашнюю победу над «Южным Уралом» из Орска, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в серии буллитов. Хоккеисты «Сарыарки» открыли счет первыми и вели 2:0 к концу второго периода. Сначала отличился Айрат Зиазов на шестой минуте, а на 39-й — Даниил Ердаков.
Гости же на 44-й минуте размочили счет, а на 59, воспользовавшись удалением у хозяев, отличились еще раз и перевели встречу в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла без голов, а в серии буллитов хоккеисты «Сарыарки» были точнее.
Таким образом, «Сарыарка» набрала 56 очков в 28-ми матчах и вернулась на третье место турнирной таблицы, откуда ранее была смещена «Саровом». Теперь же отрыв карагандинцев от идущего следом клуба из Нижегородской области составляет два очка.