«Сарыарка» вернулась на третье место ВХЛ

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в серии буллитов. Хоккеисты «Сарыарки» открыли счет первыми и вели 2:0 к концу второго периода. Сначала отличился Айрат Зиазов на шестой минуте, а на 39-й — Даниил Ердаков.

Гости же на 44-й минуте размочили счет, а на 59, воспользовавшись удалением у хозяев, отличились еще раз и перевели встречу в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла без голов, а в серии буллитов хоккеисты «Сарыарки» были точнее.