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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль не подошедшего «Барысу» форварда помог «Торпедо» победить в матче чемпионата ВХЛ

ХК «Торпедо» одержал победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с «Горняком» (Учалы) прошла в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

На первый перерыв команды ушли с нулями на табло. Но уже в начале второго периода гости забросили две шайбы. Ситуацию исправили легионеры «Торпедо». Сначала канадский форвард Кори Тривино сократил разрыв до минимума, отличившись на 29-й минуте. Затем на 40-й минуте американский нападающий Тэннер Соренсон вернул ничью. На 46-й минуте Тривино оформил дубль. А автором победной шайбы стал российский защитник Руслан Ибатуллин на 58-й минуте.

Напомним, нынешний сезон Тривино начинал в КХЛ в составе «Барыса», но затем астанинский клуб отправил его в «Торпедо».

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