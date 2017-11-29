Дубль не подошедшего «Барысу» форварда помог «Торпедо» победить в матче чемпионата ВХЛ

На первый перерыв команды ушли с нулями на табло. Но уже в начале второго периода гости забросили две шайбы. Ситуацию исправили легионеры «Торпедо». Сначала канадский форвард Кори Тривино сократил разрыв до минимума, отличившись на 29-й минуте. Затем на 40-й минуте американский нападающий Тэннер Соренсон вернул ничью. На 46-й минуте Тривино оформил дубль. А автором победной шайбы стал российский защитник Руслан Ибатуллин на 58-й минуте.