Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
Шайба Раисова принесла «Нефтянику» победу над клубом «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ
МОСКВА, 28 ноя —
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МОСКВА, 28 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Альметьевске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда. Шайбу на 32-й минуте забросил Аслан Раисов.
Голкипер «Нефтяника» Рафаэль Хакимов отразил 30 бросков.
Результаты других матчей дня:
«Ижсталь» (Ижевск) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2,
«Химик» (Воскресенск) — ЦСК ВВС (Самара) — 3:2,
«Звезда» (Чехов) — «Барс» (Казань) — 3:0.