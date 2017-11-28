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22:15 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Раисова принесла «Нефтянику» победу над клубом «Молот-Прикамье» в матче ВХЛ

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты альметьевского «Нефтяника» обыграли пермский «Молот-Прикамье» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Альметьевске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда. Шайбу на 32-й минуте забросил Аслан Раисов.

Голкипер «Нефтяника» Рафаэль Хакимов отразил 30 бросков.

Результаты других матчей дня:

«Ижсталь» (Ижевск) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2,

«Химик» (Воскресенск) — ЦСК ВВС (Самара) — 3:2,

«Звезда» (Чехов) — «Барс» (Казань) — 3:0.

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